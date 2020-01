Det beste fra CES-messen i Las Vegas

Consumer Electronics Show i Las Vegas er årets største gadgetfest for nerdene og gir forbrukerne et innblikk i hvordan fremtidige produkter vil se ut.

Bransjenettstedene CNET, The Verge, Techradar og Tom's Guide har saumfart de enorme utstillingshallene og utpekt disse som noen av de beste nyhetene fra forrige ukes messe.

PC

ThinkPad X1 Fold

BRETTBAR PC: ThinkPad X1 Fold er en fullskala 13 tommers PC kombinert med nettbrett som foldes på midten. Forventet pris er 2.500 dollar. Foto: Lenovo

Brettbare enheter er kommet for å bli, og et av produktene som skilte seg ut under årets messe, var Lenovos brettbare datamaskin ThinkPad X1 Fold.

Enheten kjører Windows 10 og er i praksis et stort nettbrett med en 13 tommers OLED-skjerm som kan brettes på midten.

PC-en ble vist frem som en prototype under fjorårets messe, og et år etter er den store forskjellen at den ferdige utgaven har fått store forbedringer på programvaresiden.

Utbrettet fungerer X1 som et nettbrett. Brettet kan du bruke PC-ens digitale tastatur i skjermen eller koble til det medfølgende Bluetooth-tastaturet som legges på toppen av skjermen.

Det stilles naturligvis spørsmål rundt produktets soliditet, etter et par høyprofilerte skandaler med andre brettbare enheter, men selskapet mener å være sikre på at byggekvaliteten er god nok.

Det negative med ThinkPad X1 Fold, er prisen, som forventes å lanseres senere i år med en prislapp på rundt 2.500 dollar.

Andre nyheter verdt å nevne er Samsung og Googles samarbeid om en kraftig forbedret Chromebook, kalt Samsung Galaxy Chromebook, selskapene håper skal blåse nytt liv Googles PC-serie.

Gaming

Alienware Concept UFO

SPILL PÅ FARTEN: Alienware Concept UFO er foreløpig bare på konseptstadiet, men Nintendo Switch har bevist at det er et marked for rendyrkede håndholdte konsoller. Foto: Dell

Mobil gaming har sett en fenomenal vekst i takt med at mobiltelefonene har fått kraftigere maskinvare. Men det finnes et nisjemarked for dem som ikke synes det telefon leverer er nok.

Det Dell-eide maskinvareprodusenten Alienware viste frem konseptproduktet Concept UFO under CES, en håndholdt konsoll laget kun for spill.

UFO er i praksis en Nintendo Switch for PC-spill, med to avtagbare kontroller som kan settes sammen til en gamepad og en 8 tommers skjerm i midten.

Concept UFO er som navnet tilsier et konseptprodukt og har foreløpig ingen lanseringsdato, men en indikasjon på at det er et marked for denne typen konsoller er Nintendos håndholdte Switch, som solgte 40 millioner enheter de tre første årene.

Hvor spillbransjen er på vei er fortsatt i det blå.

Xbox Series X og Playstation 5 er forventet mot slutten av året og vil få konkurranse fra spillstrømmetjenestene Google Stadia og Microsoft xCloud, som alle hevder de er fremtiden for gaming.

TV

Vizio OLED

Vizio har kastet seg på OLED-trenden, og lanserte i år en rekke TV-nyheter. Selskapet har tidligere levert bra TV-er for pengene, og jo mer konkurranse på OLED-fronten, desto bedre for kundene. Foto: Vizio

OLED er teknologien som imponerer gadgetnerdene mest hva gjelder bildekvalitet, men så langt har kun Sony og LG lansert modeller.

Nå har den amerianske TV-produsenten Vizio kastet seg inn i kappløpet, og lanserte forrige uke en sine egne modeller. Selskapet har foreløpig ikke gått ut med hva skjermene vil koste, men Vizio har tidligere bevist at selskapet er blant aktørene som har levert mest for pengene.

Helse

Pampers Lumi

BLEIEASSISTENT: Pampers Lumi skal ved hjelp av en sensor og et kamera gjør det lettere for spedbarnsforeldre å overvåke barnets søvn. Foto: Pampers

Det er ingen CES uten rare produkter, men blant merkelige som har en praktisk anvendelse er Pampers frieri til nybakte foreldre.

Selskapet har i samarbeid med ingeniører og barneleger utviklet Pampers Lumi, et produkt som ved hjelp av et kamera og en sensor overvåker spebarnets helse ved å vise hvordan barnet ditt sover opp mot hvor mye søvn de bør ha i et gitt stadie.

Appen skal også gi foreldre tips til hvordan de kan være proaktive rundt barnas stell.

Produktet forventes i fjerde kvartal i år og har en foreløpig prislapp på 350 dollar.

Andre helseprodukter verdt å nevne er tannbørsten Y-brush, som skal få tannpussen unnagjort på 10 sekunder og orgasmemaskinen Osé.

TV-strømming

Dabby

ALT I ETT: Dabby er ifølge selskapet selv den nye hjernen til TV-en din, som samler alle strømmetjenester, abonnement og bruken i én boks. Foto: Dabby

Med et langt flere strømmetjenester å velge mellom kan det til tider være vanskelig å huske hvor du finner serien eller filmen du er på jakt etter.

Dabby konsoliderer alle strømmetjenestene og sosiale medier i én nettbrettlignende boks, som skal la deg slippe å veksle mellom alle alternativene. Boksen inkluderer også en abonnementsoversikt over de forskjellige tjenestene du betaler for, hvor mye de koster deg og hvor ofte du bruker dem.

Prisen er 400 dollar og forventet lanseringsdato er i april.

Kilder: CNET, The Verge, TechRadar.