Next skal kutte bemanningen med 20 prosent

Next Biometrics, et selskap som utvikler avansert fingertrykk-sensorer, varsler at de skal ta grep for å bedre organiseringen og minske kostnadene.

Derfor vil de kutte ansatte med rundt 20 prosent. Selskapet anslår at de vil ha drøyt 65 ansatte etter omorganiseringen.

20 millioner



– Vi er opptatt av å skape verdier for aksjonærene ved å bli mer kundesentriske og selektivt investere i markedsledende produkter, sier Peter Heuman, konsernsjef, i børsmeldingen.

Tiltakene ble i stor grad gjennomført i fjerde kvartal. Next Biometrics anslår at de sparer minst 20 millioner kroner på tiltakene, med full effekt allerede fra første kvartal dette året.

Tøft år på børsen

Selskapet vil også kutte driftsutgifter som ikke er relatert til langsiktig inntektsgenerering.

– Vi fokuserer på å fange opp nåværende muligheter i markedet for våre biometriske løsninger, samtidig som vi vil optimalisere organsiasjonen og kostnadene for å utvide den økonomiske rullebanen vår. Det muliggjør gjennomføring av våre langsiktige planer, sier Heuman.

Next Biometrics er notert på Oslo Børs. Det siste året har aksjen tapt seg med 78,56 prosent.