Nytt selskapet passerte i dag markedsverdi på 1.000 milliarder dollar

Alphabet, morselskapet til Google, endte i ny all-time high på børsen torsdag etter en oppgang på 0,76 prosent.

Det vil si at selskapet for første gang passerte en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar. Alphabet følger etter Apple, som passerte grensen i 2018. Microsoft og Amazon passerte grensen etter Apple. Amazon har i etterkant falt under grensen og er nå verdt 931 milliarder dollar.

I desember kunngjorde Alphabet at Larry Page skulle forlate stillingen som konsernsjef. Det vil si at en av grunnleggerne av søkemotoren Google ikke fikk lede selskapet da det passerte den magiske grensen. Nåværende konsernsjef Sundar Pichai tok over etter å ha vært sjef i Google i flere år.

Det siste året har Alphabet-aksjen steget 31,9 prosent, mens den er opp 15,8 prosent de siste tre månedene.