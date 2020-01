Spår Apple opp nye 25 prosent

Apple har steget 106 prosent det siste året og fredag sluttet aksjen på 318,73 dollar. Det er ny all-time high og verdsetter selskapet til 1.400 milliarder dollar.

2.000 mrd. dollar?

Men analytiker Danel Ives i Wedbush spår ifølge Marketwatch at aksjen kan stige videre, og gjentok i forrige uke kursmålet på 400 dollar innen utgangen av 2021, opp drøye 25 prosent, noe som kan bringe verdien opp i 2.000 milliarder dollar.

Ives tror Apple kan ri 5G-bølgen med en rekke 5G-produkter, og fortsette veksten innen tjenester.

Skeptisk analytiker

James Cordwell i Atlantic Equities har imidlertid et litt annet syn på situasjonen og nedgraderte Apple til nøytral sist uke.

Corwell mener 5G-utsiktene er fullt priset inn og har et kursmål på 275 dollar, som også er litt under snittet for kursmålene på 284,08 dollar som i FactSet har samlet inn.