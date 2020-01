Vil bytte ut hele styret i HP etter avslag på bud på selskapet

22. november ble det kjent at datamaskinprodusenten HP avslo budet fra den amerikanske skriverprodusenten Xerox der selskapet hadde lagt inn et bud på 22 dollar per aksje for HP.

Budet var 17 dollar i kontanter og 0,137 Xerox-aksjer per HP-aksje.

Målt i markedsverdi var HP verdt mer enn tre ganger så mye som Xerox.

Ifølge Bloomberg har Xerox sagt at selskapet ønsker å nominere 11 styremedlemmer til å erstatte styret i HP, etter at de nektet å delta i oppkjøpssamtaler.

Xerox har ikke økt budet siden HP avslo. HP mener budet undervurderer selskapet. Xerox ønsker å erstatte hele styret i HP for å presse oppkjøpet gjennom.

«HPs aksjonærer har fortalt oss at de tror at oppkjøpsforslaget vårt vil gi en enorm verdi, og det er grunnen til at vi stilte opp 24 milliarder dollar i bindende finansieringsforpliktelser og en rekke høykvalifiserte direktørkandidater», sa John Visentin, visepresident og administrerende direktør i Xerox ifølge Bloomberg.

Aksjonær Carl Icahn, som eier omtrent 4,3 prosent av HP og 11 prosent av Xerox har presset på for å få opp en uavgjort. HP mener Icahn som er den største aksjonæren i Xerox presser for å få oppkjøpet gjennom til en lav pris, slik at han selv tjener stort på det.

På Wall Street stiger HP-aksjen 0,7 prosent til 22,1 dollar, mens Xerox faller 0,1 prosent til 36,3 dollar.