Nokia-telefonen var ikke død

I disse dager er det nøyaktig ti år siden Nokia nådde sitt absolutte høydepunkt som kongen av mobilmarkedet. I januar 2010 hadde finnene en tredel av verdensmarkedet (33,1 prosent), og laget 100 millioner smarttelefoner årlig etter en salgsvekst på nær 50 prosent.

Så lanserte Google sitt smarttelefonoperativsystem Android. Nokia mente at deres system var bedre (Symbian), og resten er historie. To år senere var markedsandelen knappe 5 prosent, og i 2014 var det endelig over, da restene ble solgt til Microsoft.

Fryktbasert

Både Nokia og svenske Ericsson har de seneste årene gjenoppstått fra asken, dog ikke som mobilprodusenter, men innen utstyr til det kommende 5G-nettet.

Nokia-telefonen har også gjenoppstått, men ikke i regi av samme virksomhet. Med private investorer i ryggen har HMD Nokia kjøpt lisensen til navnet, og har allerede bygget en solid kundebase i bedriftsmarkedet i flere regioner.

Strategien går i korte trekk ut på å lage telefoner som adresserer den store frykten blant næringslivsledere om dagen: IT-sikkerhet.

Enkelt, transparent og oppdatert

Antallet angrepspunkter på de nye Nokia-telefonene er redusert til det absolutte minimum.

Det vil si ingen unødige apper, ingen tredjeparts innsamling av data som kan analyseres, utnyttes eller videreselges, og ingen unødige leverandørgrensesnitt mellom bruker og operativsystem.

Telefonene bruker også en rekke av de nyeste og mest moderne sikkerhetsverktøyene fra Google-verktøykassen, og er samtidig kompatible med alle de vanligste styringsverktøyene IT-sjefer bruker for å administrere mobilparken i hele organisasjonen.

Selskapet gjør også et poeng av at det ikke samler inn personlige data, og at de få, generiske dataene som likevel må innhentes er lagret trygt på en server i Finland.

Nokia er pr. i dag den største produsenten på listen over telefoner Google offisielt anbefaler for forretningsbruk (Android Enterprise Recommended).