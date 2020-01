Analytiker skamroser Apple og Tim Cook

Apple la etter stengetid på Wall Street i går frem svært overbevisende tall for sitt regnskapsmessige første kvartal.

Inntektene kom inn på rekordhøye 91,8 milliarder dollar, og det var særlig iPhone-salget som smadret forhåndsestimatene. Inntektene fra iPhone-salget beløp seg til 56,0 milliarder dollar, mot forventede 51,6 milliarder dollar.

Resultatet etter skatt på 22,2 milliarder dollar (4,99 dollar per aksje) var også godt over Refinitiv-konsensus på 4,55 dollar per aksje.

Markedet likte også den sterke topplinjeguidingen for andre kvartal på 63-67 milliarder dollar, bedre enn ventede 57-65,7 milliarder dollar.

– Apple er konge

«Bravo, Apple», er den spontane reaksjonen på tallene i en oppdatering fra senioranalytiker Edward Moya i Oanda.

«Apples comeback for Tim Cook er komplett. Apple har stødig inntektsvekst over hele linjen, og er ikke minst optimistiske til et bredt spekter av produkter. Å si dette er et comeback er kanskje å dra det langt, men det er ikke så lenge siden Apple tapte betydelige markedsandeler for smarttelefoner og ikke fikk annet enn kraftig kritikk for sine «wearables», fortsetter han.

Ifølge Moya skiller dette comebacket seg fra Apples første comeback i 1997, da Steve Jobs måtte restrukturere selskapets produktlinje.

«Apple er konge, og gir ikke fra seg tronen med det første», skriver analytikeren videre.

Diversifisering

Han mener Apples resultater viser at selskapet på vellykket vis har diversifisert inntektene sine fra bare å lene seg på iPhone-vekst.

«Wall Street ble noe overrasket over en så sterk guiding, selv med alt som foregår i Kina. Corona-viruset kan skape tilbudsforstyrrelser i et par kvartaler, men Apple ser sterke ut i troen på at det ikke vil endre planene for billigtelefonen som kan komme så tidlig som i mars, samt iPhone 12 senere i år», skriver Moya.

Etter 2,8 prosent oppgang i ordinær handel på Wall Street i går, steg aksjen nye 1,5 prosent til 322,50 dollar i etterhandelen.

På dette kursnivået er Apple priset til 1.419 milliarder dollar.