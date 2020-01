Posisjonerer seg for global vekst

– Deloitte er verdens største konsulentselskap globalt, og de har mange prosjekter på nettopp innkjøp. Vi får spredning på vår plattform i Norden, og mener det gir oss en god mulighet til å posisjonere oss mot det globale markedet, sier Sigbjørn Nome, en av gründerne bak Ignite Procurement.

Selskapet har utviklet et digitalt verktøy for strategisk innkjøp, som gjør data om til innsikt og resultater, gjennom blant annet automatiserte analyser, databerikelse og forhandlingspakker.

– Det vi ser er at det verktøyet de har utviklet vil gi oss en god verdi i det vi skal levere ut til våre kunder. Det vil lette den tidligere manuelle analysejobben, og det vil sørge for at vi får mer presis analyse, sier direktør for innkjøp og logistikk i Deloitte, Karl Martin Karlsen, og fortsetter;

– Hvis det blir en suksess vil vi kunne skape synlighet rundt produktet globalt. Pr. i dag har vi 2.500 som jobber globalt med Supply Chain & Network Operation i Deloitte.

Vext Finansavisen skal kåre Norges neste Vext-selskap i mai 2020.

Over 40 selskaper ble trimmet ned til 20, som fikk pitche for en jury i september 2019.

Ti selskaper har gått videre til finalen.

Dette er finalistene: Cavai, Bike Fixx, Stingray Marine Solutions, Småkassen, Sharebox, Askin, Clean Sea Solutions, Wiral Technologies, Vita Water og Ignite Procurement.

Finansavisen følger finalistene frem til mai 2020 i en egen TV-serie på Finansavisen.no/fatv.

Skal ta firegangeren

Det har gått knappe fire år siden Sigbjørn Nome og Børge Langedal sa opp jobben i Boston Consulting Group for å starte for seg selv.

– Vi tok med oss erfaringen fra BCG og konsulentprosjekter, og bygget et digitalt innkjøpsverktøy. En programvare og plattform som legger til rette for at selskaper effektivt skal kunne jobbe strategisk og faktabasert med innkjøpskostnadene sine. Dermed kan de både forbedre lønnsomheten og spare tid i hverdagen, sier Langedal.

– Du kan si at alle kundene våre får tilgang til den samme innsikten gjennom vår plattform. Det er som å ha en konsulent tilgjengelig til enhver tid, skyter Nome inn.

Vekstambisjonene er store, og i november fikk selskapet SNÖ, Arkwright X og Investinor inn på eiersiden gjennom en emisjon som verdsatte selskapet til 56 millioner kroner.

Nå skal selskapet ta firegangeren på årlige lisensinntekter.

– Ved utgangen av 2019 hadde vi 3,4 millioner kroner i årlige lisensinntekter, men vi har som mål å nå 10 millioner kroner i årlige lisensinntekter ut på høsten og 12 før året er omme, forteller Nome, og forsetter;

– Det samme skal skje på kundesiden. Vi har 22 kunder i dag, men skal øke til 80 i 2020, forteller Langedal, som forteller at de også skal gå fra 10 til 16 fast ansatte for å være godt rustet for å møte vekstambisjonen.

Vil inn i offentlig sektor

– Har dere noen konkurrenter?

– Ja, på ulike deler av det vi tilbyr har vi ulike konkurrenter. Du kan si det sånn at i prinsippet har vi tre hovedkonkurrenter; bedrifter som ikke har et strategisk perspektiv på innkjøp, bedrifter som gjør det vi tilbyr manuelt, i tillegg til generelle visualisering- og analyseverktøy, sier Børge, og legger til;

– Det vi mener skiller oss fra konkurrentene er at vi har en spisset løsning inn mot innkjøp.

I dag har Ignite Procurement alt fra OBOS og Felleskjøpet, AutoStore og Implenia til Lillehammer kommune på kundelisten.

– Bredden er stor, men det som går igjen er at våre kunder opererer i bransjer der innkjøp er av stor betydning. Som bygg og anlegg, energi, produksjon av ulik art og retail.

– En sektor som vi ser stort potensiale i er offentlig sektor. De gjør store innkjøp, og vi har fått en del kommuner om bord allerede og tror det kan bli flere. De har alt å vinne på å bruke pengene mer fornuftig, og å spare skattepengene for de som faktisk skatter der ute, sier Nome.

