Holberg-forvalter: Apple kan lett gi deg høydeskrekk

Analytikerstanden hyller Apple etter gårsdagens rekordtall, og aksjen fortsetter oppturen i dagens førhandel på Wall Street med nye 1,7 prosent til 323,05 dollar.

På denne kursen er selskapet priset til voldsomme 1.421 milliarder dollar.

Har fått flere ben å stå på

Oanda-analytiker Edward Moya peker først og fremst på jobben toppsjef Tim Cook har gjort med å gjøre Apple mindre avhengig av inntektene fra iPhone-salget).

Holberg Global-forvalter Harald Jeremiassen er av samme oppfatning.

«En viktig forklaring på Apples sterke kursutvikling de siste par årene er at selskapet har lyktes med å bygge opp salget av digitale tjenester som et stort, eget forretningsben. «Services» bidrar til å gi Apple flere inntektsben å stå på, samtidig som marginene både er langt høyere og økende over tid grunnet skalafordeler, enn innen vanlig produktsalg», skriver han i et notat Finansavisen har fått tilgang til.

Får ikke levert raskt nok

Forvalteren påpeker at «Services» har omtrent dobbelt så høye bruttomarginer som «Products», samtidig som inntektene derfra er mer tilbakevendende.

Inntektene fra «Services» kom for øvrig inn på 12,7 milliarder dollar i kvartalet, 17 prosent opp fra samme periode i fjor.

Apple meldte om godt salg av alle nøkkelprodukter i kvartalet, og iPhone-salget dro lasset med 56,0 milliarder dollar, fire milliarder dollar mer enn i første kvartal i fjor.

«Faktisk hadde Apple i årets første kvartal leveranseproblemer i forhold til stor etterspørsel etter nye produkter som Airpods og Apple Watch. Dette lover godt for kommende kvartaler», fortsetter Jeremiassen.

Apple guider nå inntekter på 63-67 milliarder dollar i andre kvartal 2020, som er høyere enn analytikernes forventninger.

– Kan lett få høydeskrekk

Ser vi nærmere på Apples aksjekurs, har den i snitt steget 24 prosent årlig de siste fem årene. Det siste året har den steget 108 prosent.

«Man kan lett få høydeskrekk. Apple har dog generert en kontantstrøm fra drift de siste 12 månedene på 73 milliarder dollar, noe som kan sammenlignes med selskapets totalverdi (enterprise value – egenkapital pluss netto rentebærende gjeld) på rundt 1.300 milliarder dollar», skriver forvalteren videre.

«Dette gir en kontantstrøm-yield på 5,7 prosent, som må sies å være attraktivt for et innovativt selskap med både videre vekstmuligheter, fremragende operasjonell drift og sterke defensive kvaliteter. (...) Summa summarum ser ting fortsatt greit ut for Apple», legger Jeremiassen til.

Apple er for tiden Holberg Globals største investering, og utgjør 5,4 prosent av porteføljen.