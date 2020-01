Facebook-aksjen stuper etter kvartalstall

Facebook er ute med kvartalstall for fjerde kvartal 2019 etter børsslutt i USA onsdag.

Selskapet melder om et nettoresultat på 7,35 milliarder dollar, eller 2,56 dollar per aksje. Det var over analytikernes forventning på 2,53 dollar per aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Inntektene beløp seg til 21,08 milliarder dollar, mot ventet 20,89 milliarder dollar. I samme kvartal i fjor var inntektene på 16,91 milliarder dollar. Det tilsvarer en økning på omtrent 25 prosent.

Facebooks daglige bruke var i gjennomsnitt 1,66 milliarder i desember 2019. Dette er en økning på ni prosent fra året før. Det var 2,5 milliarder månedlige brukere per 31. desember 2019, opp åtte prosent fra året før.

– Selv om selskapet faller i etterhandelen leverer Facebook nok en gang et solid kvartal. Det er fortsatt en imponerende vekst i antall daglige og månedlige brukere. Jeg tror markedet derimot er litt skuffet over inntjeningen. Facebook i likhet med de andre FAANG-aksjene har steget kraftig i 2019 og således har forventningene fra markedet vært så høye at det blir vanskelig å overbevise, skriver investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en mail til Finansavisen.

Aksjen faller 6,4 prosent til 209 dollar i etterhandelen på Wall Street. Onsdag stengte aksjen opp 2,5 prosent.

Det siste året har aksjen steget 48,4 prosent, mens den er opp 18,6 prosent de siste tre månedene.