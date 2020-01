Knallresultat fra Data Respons

SE DIREKTE.

Data Respons omsatte i fjerde kvartal for 521,6 millioner kroner, opp fra 436,7 millioner i samme periode i fjor. For hele 2019 vokste inntektene med 25 prosent til 1,9 milliarder kroner.

– 2019 ble nok et rekordår for Data Respons. Vi har oppnådd 17 prosent årlig vekst de siste 19 årene, noe få andre kan vise til. Samtidig leverer vi marginer på nivå med de aller beste i klassen, sier adm. direktør i Data Respons, Kenneth Ragnvaldsen, i en kommentar.

Franske Akka Technologies la 19. desember inn et kontantbud på Data Respons som verdsetter det norske teknologiselskapet til 3,7 milliarder kroner. Nær halvparten av aksjonærene godtok umiddelbart budet, inkludert et samlet styre og ledelsen i Data Respons.

Sparebank 1 Markets var blant dem som mente at budet, som verdsetter Data Respons til 21 ganger forventet overskudd i 2021, var noe investorene burde være fornøyd med.

Selve tilbudsperioden strekker seg fra 13. januar til 10. februar, men Akka Technologies har mulighet til å forlenge denne fristen.

– AKKA bekrefter, gjennom sitt bud på Data Respons, at vi klart å bygge et attraktivt selskap med en lovende fremtid. Potensialet i dette oppkjøpet representerer en vinn-vinn for begge selskaper, sier Ragnvaldsen.