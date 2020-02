Konsernsjefen i IBM går av

Ginni Rometty, administrerende direktør i IBM trer av, skriver selskapet. Arvind Krishna skal ta over stillingen fra og med 6. april 2020.

Nyheten fører til at IBM-aksjen stiger over fire prosent i etterhandelen. Torsdag stengte aksjen ned 0,67 prosent.

Rometty ble IBMs administrerende direktør i 2012. Hun vil forbli selskapets styreleder til slutten av året, sa IBM, da hun går av med pensjon etter nesten fire tiår i selskapet.

Rometty became IBM president and CEO in 2012. She will remain the company’s executive chairman through the end of the year, IBM said, when she will retire after almost four decades at the company.

Den avtroppende sjefen beskriver Krishna som en strålende teknolog som har betydd mye i utviklingen av selskapets kunstig intelligens, sky, kvanteberegning og blockchain. Hun beskriver han også som en suveren leder.