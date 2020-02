Tyske konkurransemyndigheter sier ja til Data Respons-oppkjøp

Tyske konkurransemyndigheter har godkjent franske Akka Technologies' bud på samtlige aksjer i Oslo Børs-noterte Data Respons, fremgår det av en børsmelding.

Budet er på 48,00 kroner pr. aksje, og verdsetter Data Respons til cirka 3,7 milliarder kroner.

Med tommelen opp fra Tysklands føderale konkurransetilsyn gjenstår det kun for Akka å oppnå budaksept for 90 prosent av aksjene i Data Respons for at budet kan gjennomføres.

Gjennomføring ventes følgelig å finne sted ved Oslo Børs' stengetid 10. februar, når tilbudsperioden for Akkas bud utløper, eventuelt senest 23. mars.