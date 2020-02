Oppkjøpsrykter rundt Ebay – aksjen stiger brått

En avtale kan verdsette selskapet til så mye som 30 milliarder dollar, det fremgår av kilder med kjennskap til saken.

Eier av New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, bedre kjent som ICE har tidligere prøvd å kjøpe Ebay, men uten å lykkes. Nå melder derimot The Wall Street Journal at partene igjen har opprettet kontakt. Selskapene er foreløpig ikke i formelle samtaler og det er fortsatt uvisst om Ebay vil akseptere et potensielt bud.

Selskapets nåværende markedsverdi er på rundt 28 milliarder dollar, og gitt premien ICE trolig må legge på bordet kan totalsummen fort overstige 30 milliarder dollar.

Ebay-aksjen stiger mer enn syv prosent på nyheten.