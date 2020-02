Spotify-aksjen faller tungt etter kvartalstall

Den svenske musikkstrømmetjenesten Spotify faller nærmere fem prosent på Wall Street onsdag.

Det skjer etter at selskapet tidligere i dag la frem kvartalstall for fjerde kvartal som skuffet. Resultatet per aksje ble på minus 1,14 dollar, mens analytikerne hadde ventet et tap på 0,22 dollar per aksje, ifølge CNBC.

Inntektene beløp seg til 1,855 milliarder dollar, som også var dårligere enn ventede 1,894 milliarder dollar.

Antall premiumkunder steg med 29 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, som var en større økning enn ventet. Ved utgangen av kvartalet hadde Spotify 124 millioner slike kunder. I første kvartal venter selskapet å ha 126-131 millioner premiumkunder, mot ventet 128 millioner, ifølge CNBC.

Premiumkundene står for nærmere 90 prosent av selskapets inntekter.