Twitter-tall utløser trampeklapp på Wall Street

Twitter melder om et resultat etter skatt på 119 millioner dollar, eller 15 cents per aksje, i fjerde kvartal. I samme periode året før tjente selskapet 255 millioner dollar, eller 33 cent aksjen.

Justert for engangseffekter kom resultatet inn på 25 cent per aksje, sammenlignet med 31 cent i fjerde kvartal 2018 og FactSet-konsensus på 29 cent.

Inntektene passerte én milliard dollar for første gang i et kvartal, og endte nærmere bestemt på 1,01 milliarder dollar. Dette var opp fra 992 millioner dollar i samme periode året før og også over konsensus på 992 millioner dollar.

Twitter forteller om syv millioner nye, såkalte «monetizable» daglige aktive brukere i forhold til kvartalet før, noe som bringer totalantallet opp i 152 millioner.

FactSet-konsensus pekte mot netto to millioner nye brukere.

I første kvartal venter Twitter inntekter på 825-885 millioner dollar i inntekter, mens konsensus hadde sett for seg 873 millioner dollar.

Markedet reagerer med å sende Twitter opp over syv prosent i førhandelen på Wall Street.

Mer om tallene her.