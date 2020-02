Meglerhus om Nordic Semiconductor-rapport: – Fantastisk

ABG Sundal Collier omtaler resultatene til NOD som «fantastisk, drevet av eksepsjonelt sterk vekst i Bluetooth-salg», ifølge TDN Direkt.

Elektronikkprodusenten Nordic Semiconductor hadde et driftsresultat på 5,4 millioner dollar i fjerde kvartal, mot minus 2,4 millioner dollar samme tid i 2018.

Bluetooth-salget til NOD gikk opp med 66 prosent på årsbasis. Hvilket var høyere 20 prosentpoeng høyere enn ventet og medførte at NOD overgikk konsensus’ salgsforventninger med 8 prosent i kvartalet, ifølge TDN Direkt.

Nordic Semiconductor (Mill. dollar) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 83,1

61,1

Driftsresultat 5,4

-2,4

Resultat etter skatt 4,4

-2,6

Antall ansatte

767

685



For øvrig venter Arctic Securities at de vil oppjustere estimatene og kursmålet på aksjen til NOD. Pareto Securities tar ikke så av. Meglerhuset mener kvartalstallene var sterke, men ser en noe svakere guiding for første kvartal dette året enn ventet, ifølge TDN Direkt.

Ved 14.10-tiden er NOD-aksjen dagens sprekeste klatrer på Oslo Børs, opp 9,31 prosent til 64 kroner.