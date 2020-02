Dropper oppkjøpsplaner - aksjen faller over fem prosent

Eier av New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, bedre kjent som ICE har tidligere prøvd å kjøpe Ebay uten å lykkes. Tirsdag meldte derimot The Wall Street Journal at partene igjen har opprettet kontakt.

Selskapene var på tidspunktet ikke i formelle samtaler. Det var fortsatt uvisst om Ebay ville akseptere et potensielt bud, men likevel steg Ebay-aksjen mer enn syv prosent på nyheten.

Etter stengetider torsdag kunngjorde ICE at de dropper planene om å kjøpe eBay.

«Basert på investorsamtaler etter at ICE la frem kvartalstall, har ICE bestemt seg for å slutte å utforske strategiske muligheter med eBay», sa morselskapet til New York Stock Exchange i en kunngjøring etter at børsene på New York stengte torsdag kveld.

Fredag faller aksjen 5,1 prosent. Det siste året har aksjen steget 2,4 prosent, mens den er opp 2,7 prosent de siste tre månedene.

På motsatt side stiger Intercontinental Exchange-aksjen 3,2 prosent.