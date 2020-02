Visolit blir Borregaards skypartner

Borregaard har valgt Visolit som sin driftspartner i skyen og har signert en treårig avtale med opsjon på forlengelse med inntil to år. Kontrakten har en verdi på over 65 millioner kroner, ifølge Visolit.

I tillegg til Azure-plattformen, vil Visolit drifte nettverk, servere, klienter og Security Operation Center for Borregaard. Som en sentral del av forvaltningen av Azure, skal Visolit levere kostnadsoptimalisering for best mulig kundeverdi og utnyttelse av Azure-plattformen.

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier, selskapet har over 1.100 ansatte og omsetter for cirka fem milliarder kroner.

«Vi er stolte av å få tillit fra et globalt selskap som er ledende i sin bransje. Vi ser frem til å være kundens rådgiver og leverandør for mulighetene i skyen,» sier konsernsjef i Visolit, Terje Mjøs, i en kommentar.