Sharebox har inngått avtale med Fortune 100-selskap

– Vi har tegnet en avtale med et amerikansk Fortune 100-selskap, sier adm. direktør og gründer Arne Eivind Andersen i Sharebox.

Selskapet, som har hatt digitale nøkkelskap på markedet siden 2016, beskriver avtalen som en milepæl.

Nytt marked

– Kunden har vært på jakt etter en teknisk plattform de kan bruke og har vurdert ulike løsninger. Det har vært en lang procurement-runde med teknisk, juridisk og kommersiell gjennomgang, før de landet på Sharebox, forteller Andersen.

Hvilket selskap de har inngått avtale med, vil ikke bli kjent før i begynnelsen av mars, men Andersen sier de allerede opplever positive ringvirkninger i kjølvannet av avtalen.

– Avtalen er en bekreftelse på at vi nå er kvalifisert til å levere til profesjonelle aktører i det amerikanske markedet. I USA kreves det ti ganger så mye dokumentasjon som i Norden, og avtalen åpner opp et nytt, stort marked, sier Andersen.

Pr. i dag har Sharebox kunder i Skandinavia, England, Spania og Tyskland, og noen mindre kunder i Australia og New Zealand.

– Denne avtalen åpner dører inn i andre selskaper, som har operasjoner både i Europa og USA, sier Andersen, som forteller at de er i dialog med tilsvarende selskaper i Europa i samme størrelsesorden.

VEXT Finansavisen skal kåre Norges neste Vext-selskap i mai 2020.

Over 40 selskaper ble trimmet ned til 20, som fikk pitche for en jury i september 2019.

Ti selskaper har gått videre til finalen.

Dette er finalistene: Cavai, Bike Fixx, Stingray Marine Solutions, Småkassen, Sharebox, Askin, Clean Sea Solutions, Wiral Technologies, Vita Water og Ignite Procurement.

Finansavisen følger finalistene frem til mai 2020 i en egen TV-serie på Finansavisen.no/fatv.

Skal ta tregangeren

Sharebox-gründeren forteller at selskapet er rigget for videre vekst.

– Vi har skissert at vi vil omsette for 30 millioner i 2020. I 2021 skal vi tredoble omsetningen, sier Andersen.

Pr. i dag har selskapet 40 selskaper på kundelisten.

– Vi skal gå fra 350 utplasserte skap til 1.300 skap i løpet av året, noe som antageligvis innebærer at vi vil få cirka 300 nye kunder, forteller Andersen, og legger til at de begynner utrullingen av et nytt, sikrere skap om et par ukers tid.

– Det er sertifisert i henhold til europeisk norm, en såkalt 1143-1-sertifisering. Den innebærer at forsikringsselskaper i Europa godkjenner sikkerhetsstandarden og dekker eventuelle økonomiske tap ved innbrudd i dette skapet.

Nytt nøkkelskap: Slik ser Sharebox' nye 1143-1 EU-sertifiserte nøkkelskap ut. Foto: Sharebox

Dreier fokus

I tillegg til at Sharebox har en avtale med Reitangruppen om utplassering av digitale nøkkelskap på 7-Eleven, er også Sixt Norge, Avis, Rent-a-Wreck og Meca på kundelisten.

– Vi tjener likt om et skap er utplassert på en 7-Eleven eller hos Avis, men det er mindre arbeid med B2B- enn B2C-kunder, sier Andersen, og fortsetter:

– Vi dreier nå fokus og forretning mot business-segmentet. Her får vi bedre kalkyle og har mindre konkurranse.

