Q-Free tar nedskrivning - vil selge virksomhet

Q-Free foretok en nedskrivning på 32 millioner kroner av parkeringseiendeler knyttet til beslutningen om å avhende eiendeler innen parkering og infomobility. Dette medførte at selskapet rapporterte et underskudd på 33,9 millioner før skatt i fjerde kvartal 2019, mot minus 8,2 millioner i samme periode året før.

Q-Frees inntekter økte 2 prosent til 246 millioner kroner sammenlignet med året før. Det bidro til et driftsresultat før avskrivninger på 11 millioner, opp fra 9 millioner, mens det justerte driftsresultatet før avskrivninger falt fra 22 til 15 millioner.

Vil slanke seg

For året under ett hadde Q-Free et justert driftsresultat før avskrivninger på 71 millioner, ned fra 89 millioner i 2018. Ordreinngangen endte på 950 millioner, marginalt ned fra året tidligere.

Selskapet gikk inn i 2019 med en ordrereserve på 1,1 milliard, 48 millioner lavere enn ett år tidligere.

- Q-Free har for første gang på ti år levert positivt driftsresultat før avskrivninger tre år på rad. Likevel vil selskapet slanke porteføljen og fokusere ressurser og kapital. Vi vil derfor forsøke å avhende vår virksomhet innen parkering og infomobility samt styrke teknologi og markedsaktiviteter innen bom og trafikkstyring, sier Q-Free-sjef Håkon Volldal.

Q-free (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 245,7 241,4 Driftsresultat -35,4 -3,4 Resultat før skatt -33,9 -8,2 Resultat etter skatt -26,2 -8,3