Schibsted skuffer stort på utbytte

I fjerde kvartal fikk Schibsted et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 944 millioner kroner, mens konsensus ventet 1.079 millioner kroner, ifølge konsensusestimater innhentet av Infront.

Omsetningen endte på 5,1 milliarder kroner i kvartalet, som også var under forventning.

Hvis man ser på Schibsted ekskludert Adevinta, kom EBITDA etter IFRS 16-effekter inn på 377 millioner kroner. Til sammenligning var driftsresultatet på 476 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Inntektene økte med 1 prosent til 3.316 millioner kroner.

– Fjerde kvartal var et tilfredsstillende kvartal for Schibsted. Forretningsområdet Nordic Marketsplaces hadde en omsetningsvekt på 6 prosent og en EBITDA som økte til tross for investeringer i Sverige, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted, og legger til:

– Inntektsveksten for dette segmentet var litt lavere enn i tidligere kvartaler siden Finn.no har hatt litt lavere volumer for eiendommer og jobber sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Trenden har fortsatt inn i starten av 2020.

Styret foreslår et utbytte på 2,0 kroner pr. aksje for 2019, uendret fra året før. På forhånd ventet analytikerne et utbytte på 3,17 kroner pr. aksje.

Avis-fall

For mediehusene til Schibsted er det tøffe tider. Konsernet eier VG, Aftenposten, Aftonbladet, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidene.

Omsetningen falt med 5 prosent til 1,9 milliarder kroner, samtidig som lønnsomheten er betydelig ned. EBITDA-marginen kom inn på 7 prosent, mens tilsvarende tall var på 10 prosent i 2018.

– I News Media fortsetter inntektene fra digitale abonnementer å vokse og vår norske virksomhet leverer fortsatt stabile marginer. Samlet sett er EBITDA betydelig lavere enn i fjerde kvartal 2018 på grunn av lavere annonseinntekter, spesielt i Sverige, sier Skogen Lund.

Skal ekspandere

Schibsteds viktigste inntektskilde er Nordic Marketsplaces, som blant annet omfatter Finn.no, og svenske Blocket. I fjerde kvartal omsatte forretningsområdet for 758 millioner kroner, som er en vekst på 6 prosent. EBITDA-marginen var på 41 prosent, på samme nivå med 2018.

Svakere utvikling i den norske økonomien generelt påvirker imidlertid spesielt Finns stillingsannonser, og Schibsted varsler dermed noe svakere vekst på kort sikt.

Målet om en inntektsvekst for de nordiske markedsplassene på 8–12 prosent på mellomlang til lang sikt opprettholdes.

Det ventes god vekst i låneformidleren Lendo over tid, men det er usikkerhet knyttet til når man vil se bedring i det norske og finske markedet. I fjerde kvartal kom inntektene inn på 218 millioner kroner, opp fra 207 millioner i fjor. EBITDA-marginen var på 14 prosent i kvartalet, og ekspansjonskostnader tynget driftsresultatet med 19 millioner kroner.

Investeringer i nye markeder som Danmark, Polen og Østerrike vil hemme marginene og forventes å påvirke EBITDA negativt med rundt 100 millioner kroner i 2020.

Schibsted (Mill. kr) 4. kv./19 Est 4. kv./19 4. kv./18 2019 Driftsinntekter 5.101 5.149 4.742 19.075 EBITDA 944 1.079 897 3.906 Resultat før skatt 227 724 47 1.948 Resultat etter skatt 121 341 -199 1.196