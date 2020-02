Kristin Skogen Lund forsvarer utbyttenivået

Analytikerne ventet et utbytte fra Schibsted på 3,17 kroner pr. aksje i 2019, men selskapet skal kun betale ut 2 kroner pr. aksje.

– Utbyttet på 2 kroner er det samme som vi betalte i 2018. Vi skal ha en stabil utbytte-policy og nå betaler vi det på bakgrunn av Schibsted uten Adevinta. Utbyttet er derfor ikke basert på kontantstrømmen fra Adevinta-virksomheten. Vi har en oppfatning at det er et naturlig nivå å ligge på, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i et videointervju.

Hvis man ser på Schibsted ekskludert Adevinta, kom EBITDA etter IFRS 16-effekter inn på 377 millioner kroner. Til sammenligning var driftsresultatet på 476 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Inntektene økte med 1 prosent til 3.316 millioner kroner.