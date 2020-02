ALT KAN HACKES: At stadig flere av tingene våre kobles til internett betyr også at de blir potensielle mål for hackere. IoT-samfunnets utfordringer var høyt på agendaen i verdens sikkerhetsforum i 2019. Her fra Black Hat-konferansen i USA i august, der deltagere konkurrerte om å hacke en 2014-modell Jeep Cherokee. Foto: NTB-Scanpix