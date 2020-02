Roar Bjærum blir toppsjef i Lendo

Den Schibsted-eide låneformidleren Lendo har ansatt Roar Bjærum som ny adm. direktør.

– Det er mye penger å spare for kundene på å sammenligne lån. Vår internasjonale investering i Lendo viser både stort markedspotensial og hvor stort behovet for slike tjenester er for mennesker rundt om i verden. Jeg er veldig glad for at Roar har takket ja til å lede denne satsingen fremover, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted i en pressemelding.

Roar Bjærum har lang erfaring fra ulike internasjonale roller og gjennom utvikling av nye digitale finansielle tjenester. Han har bakgrunn fra både Nordea og Telenor, ikke minst som ansvarlig for å bygge opp internasjonale operasjoner.

– Jeg gleder meg over denne muligheten til å lede Lendo inn i neste fase av selskapets historie. Det er virkelig spennende å se hvordan et oppstartsselskap innenfor fintech gjennom gode tjenester og dyktige medarbeidere har oppnådd så stor utbredelse som vi har sett til nå, sier Bjærum.