Blodrøde tall fra Thin Film Electronics

Selskapet hadde driftsinntekter på 440.000 dollar, ned fra 833.000 dollar i fjerde kvartal i 2018. Resultat før skatt ble minus 44,6 millioner dollar, ned fra minus 16,3 millioner dollar i 2018.

Thin Film Electronics opplyser at de har en kontantbalanse på 8,8 millioner dollar pr. kvartal, og at selskapet tror kontantbalansen er tilstrekkelig for å møte finansielle forpliktelser i andre kvartal.

«Selskaper søker nå alternative måter å generere kontanter for å møte deres finansielle forpliktelser. Det er ikke noe forsikring om at selskapet vil være suksessfulle i å hente midler», heter det i rapporten.