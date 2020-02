Dropbox føyk opp 15 prosent etter knalltall

Dropbox som er en amerikansk nettskytjeneste som synkroniserer filer mellom mobile enheter, nett og PC, steg over 15 prosent i etterhandelen torsdag. Det skjedde etter at selskapet leverte gode tall for fjerde kvartal.

Inntektene kom inn på 446 millioner dollar, mot konsensus som ifølge CNBC var på 443 millioner dollar. I tillegg fikk selskapet et resultat per aksje på 0,16 dollar, mot konsensus på 0,14 dollar.

Antall betalende brukere endte på 14,3 millioner i 4. kvartal 2019, mot 12,7 millioner årert før. Gjennomsnittlig inntekt per betalende bruker var 125 dollar, noe som er over fjorårets 119,6 dollar. Ifølge konsensus var det forventet en inntekt på 123,8 dollar per betalende bruker.

«Vårt sterke 4. kvartal markerte slutten på et spennende år for Dropbox, da vi lanserte vår visjon for smart arbeidsområde. Når vi går inn i 2020, er jeg trygg på teamet vi har ombord og muligheten foran oss», sa konsernsjef Drew Houston i Dropbox, som for øvrig nylig har kommet inn i styret i Facebook.

Det siste året har aksjen falt 26,9 prosent, mens den er 1,1 prosent de siste tre månedene.