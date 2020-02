Proact vant backup-avtale med Statnett

Statnett har vært i markedet for å investere i en backupløsning med full «disaster recovery» på flere lokasjoner med stor grad av automatiseringsmuligheter.

Valget falt på det svenske IT-konsernet Proact IT Group og deres norske datterselskap.

20 millioner

«Proact foreslo en løsning med svært høy ytelse og som gir en minimal gjenopprettingstid. Vi har gjennomgått en grundig sikkerhets- og sårbarhetsanalyse for å kunne levere denne løsningen», sier adm. direktør Ellen Grasbakken i Proact i en kommentar.

Avtalen er verdt rundt 20 millioner kroner, og inkluderer en utstyrsleveranse samt oppfølging, vedlikehold og rådgivning de neste fem årene. Løsningen som Statnett har valgt er basert på programvare fra Cohesity og servere fra Cisco.

«Vi føler oss trygge på den tekniske løsningen, arkitekturen og kompetansen i Proact. Vi er godt datasikret de neste årene», sier prosjektleder Rajesh Gupta i Statnett i en kommentar.

Ifølge Proact er dette lagringsløsninger som normalt benyttes som såkalt sekundærlagring, det vil si lagring for aktive data som ikke krever den aller høyeste tilgangshastigheten.

«Det er selvsagt mulig for Statnett å også bruke løsningen for sekundærlagring, men av ytelsesårsaker er det primærsikkerhetskopi som lagres her», sier Grasbakken.

En av fordelene med denne tekniske løsningen, er muligheten for å starte opp direkte fra sikkerhetskopien. Løsningen er også laget for å kunne skalere for ethvert behov Statnett måtte ha.