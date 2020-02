2019 var året for innovasjoner på mobilfronten. OnePlus kom med 90Hz Display, Huawei introduserte teleskop-zoom på sin Mate 30 Pro og Samsung satte standarden for brettbare telefoner med Galaxy Fold.

Like etter Samsung, introduserte Motorola sin Razr, som vekket nostalgien til merkets flipdesign, denne gangen med en brettbar skjerm.

Dette gjorde telefonen ensartet i sitt segment og sørget for at Motorola i en kort periode var alene som eneste aktør med flipdesignet. Det skulle imidlertid ikke gå lenge før Samsung lanserte sin Galaxy Z Flip, og det kan fort se ut som Motorola kan bli vippet av tronen.

Galaxy Z Flip er på størrelse med en liten lommebok, kommer med en skjerm på 1,1 tommer på fremsiden, og en brettbar skjerm med et sentrert hull til kamera på innsiden.

Verdens første med glass

Samsung har tatt den brettbare skjermen ett steg videre, ved at Z Flip er verdens første telefon med en brettbar skjerm i glass. Skjermen på 6,7 tommer brettes sammen til en mindre enhet som lett passer i lommen, mens skjermen på fremsiden av telefonen er ment for å vise informasjon som tid, dato og batteritid.

Hideaway Hinge

Samsung har tatt hengselet fra Galaxy Fold og forbedret det. Det nye hengselet har fått navnet «Hideaway Hinge», og ifølge Samsung, skal det nye hengslet sikre at hver åpning og lukking er jevn og stabil.

Det nye hengslet gjør at telefonen kan åpnes i flere vinkler, blant annet som en liten laptop, slik at brukerne kan finne akkurat den vinkelen de trenger. Stående på en flate skal Z Flip posisjoneres for å ta selfie, utføre en videosamtale eller utbrettet spille av en video.

Flex Mode

Samsung har i samarbeid med Google utviklet et nytt brukersnitt med «Flex-mode», et modus tilpasset formfaktoren som muliggjør deling av skjermen når telefonen står i laptop-modus. Skjermen deles inn i to separate skjermer slik at brukeren kan se bilder og video på den øvre delen og samtidig bruke nedre del av skjermen som et tastatur.

Allsidig Kamera

På baksiden er telefonen utstyrt med dobbelt kamera på 12+12MP.

Med det allsidige kameraet kan man ta videoopptak i 4K, og Samsungs Live Focus og Super Steady-funksjoner er selvfølgelig på plass. I lukket modus kan man ta selfies med hovedkameraet uten å måtte brette opp telefonen.

Batteriet er på 3.300mAh, støtter hurtiglading og skal gi deg 10 timer med batteritid ved vanlig bruk. I tillegg får man toveis trådløs lading, slik at man kan lade trådløse øreplugger på telefonens bakside.

Pris: 16.000 kroner