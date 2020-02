– Kostnadene vil bli dramatisk redusert

Idex Biometrics kunngjorde mandag lanseringen av et nytt produkt som vil redusere produksjonskostnader for sensorer betraktelig. Produktet går under navnet TrustedBio, heter det i en børsmelding.

«Kostnader og produksjonskompleksitet har vært en barriere for masseproduksjon av biometriske smartkort. Nå, takket være den enestående effektiviteten på Idex sitt nye produkt, vil kostnadene for å bygge et biometrisk smartkort bli dramatisk redusert, noe som vil akselerere integreringen i markedet», skriver selskapet.

Det første produktet vil bli lansert allerede i andre kvartal, mens masseproduksjonen vil starte ved utgangen av 2020.