Første kommersielle ordre for Next Biometrics-modul

Next Biometrics har mottatt sin første kommersielle ordre for den store fingeravtrykkssensormodulen FAP20, opplyser selskapet.

Ifølge selskapet kommer ordren som et resultat av det nære samarbeidet med Newland Payment Technology.

Det ventes at de aktuelle FAP20-sensorene vil bli levert i mars. De skal integreres i betalingsterminaler i forbindelse med strategien til en ikke-navngitt bank utenfor Kina.

I desember meldte Next Biometrics at FAP20 var blitt PIV-sertifisert i USA.

Ingen stor inntektseffekt

Next Biometrics-sjef Peter Heuman sier i meldingen at denne første ordren ikke vil ha noen betydelig effekt på inntektene.

Han legger imidlertid til at det er sterk kundeinteresse for FAP20-sensoren og at selskapet venter flere kommersielle ordrer i løpet av 2020.

Kina-partnerskap

En partnerskapsavtale mellom Next Biometrics og Kina-baserte Fujian Newland Payment Technology Co. ble kunngjort i mai i fjor.

Samarbeidet innebærer at ulike typer fingeravtrykkssensorer fra Next skal integreres i flere av Newlands salgsterminaler for distribusjon verden rundt.

Newland er omtalt som en markedsledende salgsterminalprodusent i Kina.