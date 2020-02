Advarer mot fall i teknologisektoren

Paul Meeks, porteføljeforvalter hos Independent Solutions Wealth Management sa til CNBC i et intervju at utbruddet av coronaviruset kunne gjøre at aksjer i teknologisektoren kunne falle opp mot 20 prosent, som følge av coronaviruset.

Mandag er omtrent totalt 77.000 personer smittet, mens mer enn 2.500 personer har mistet livet til viruset. Utenfor Kina sprer coronaviruset seg raskt, noe som satte en brems på årets fest på Wall Street.

Meeks påpeker at dersom et slikt fall skulle komme, ville det være en god mulighet for å kjøpe billige teknologiaksjer.

«Det fundamentale er sterkt innen teknologi. Det er sterkere i forhold til resten av sektorene i økonomien», sa Meeks i intervjuet.

I tillegg legger han til at dersom fallet kommer, vil han selv kjøpe aksjer med begge hender.

Mandag faller teknologigiganter på Wall Street etter frykt for videre spredning av coronaviruset. Apple stuper fire prosent, Facebook er ned 4,8 prosent og Alphabet er ned 4,2 prosent.