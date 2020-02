HP leverer vekst i 1. kvartal 2020

HP som er en global leverandør av datamaskiner steg 1,1 prosent i etterhandelen mandag. Det skjedde etter at selskapet leverte gode tall for 1. kvartal 2020 (selskapet har avvikende regnskapsår).

Inntektene kom inn på 14,62 millioner dollar, mot konsensus som ifølge FactSet var på 14,63 millioner dollar. Året før var inntektene 14,71 milliarder dollar. I tillegg fikk selskapet et resultat per aksje på 0,46 dollar, mot konsensus på 0,48 dollar. I tilsvarende periode året før var resultat per aksje 0,51 dollar.

I 2. kvartal 2020 forventer HP et resultat per aksje på mellom 0,46 og 0,5 dollar.

«Resultatene i 1. kvartal gjenspeiler en virksomhet som er sterk og blir sterkere. Vekst på 25 prosent i justert resultat per aksje var betydelig over vår guiding, drevet av en enorm gjennomføring av våre strategiske prioriteringer", sa Enrique Lores, administrerende direktør i HP.

Det siste året har aksjen falt 23,6 prosent, mens den er ned 7,8 prosent hittil i år.