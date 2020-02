poLight tildelt ny bestilling

poLight er tildelt en ny ordre for linsen TLens og ASIC-drivere verdt tilsammen cirka 250.000 kroner, opplyser det Horten-baserte selskapet.

Tildelingen er knyttet til to smartklokkeavtaler selskapet ble tildelt tidligere i år.

I en kommentar til ordretildelingen sier poLight-sjef Øyvind Isaksen at det bare er kort tid siden de to smartklokkene ble lansert, og at det derfor er gledelig å se at kunden kommer tilbake for å bestille flere TLens-linser.

Hittil har poLight dermed registrert en samlet ordreinngang på 2,3 millioner kroner for TLens og ASIC-drivere i forbindelse med de to smartklokkelanseringene.