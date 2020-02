Kraftigvekst for Vizrt

Vizrt avsluttet 2019 sterkt og hadde en vekst på 34 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode året før. Veksten kommer av anskaffelsen av NewTek og en fortsettelse på den organiske veksten.

Vizrt fikk et resultat før skatt på 50 millioner dollar i 2019. Det er en oppgang på nesten 27 prosent fra året før. Styret skriver i årsrapporten at det var forventet og at de er fornøyde med resultatet.

Styret sier også at de tror virusutbruddet i Kina vil sette en demper på aktiviteten i den regionen de nesten månedene. Selv om selskapet kun forventer å oppleve en moderat effekt coronaviruset.