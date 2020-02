Napatech økte lønnsomheten kraftig

Napatech utvikler «intelligente nettverkskort» for sanntidsanalyse av nettverkstrafikk. I fjerde kvartal endte omsetningen på 54 millioner danske kroner, akkurat det samme som året før.

Hvis man justerer for salget av den ikke-strategiske Pandion-produktlinjen var omsetningen imidlertid 36 prosent høyere.

Lønnsomheten forbedret seg imidlertid kraftig og driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på i overkant av 10 millioner danske kroner. Til sammenligning var EBITDA på minus 10 millioner kroner i samme periode året før.

– I 2019 leverte vi imponerende resultater. Vi slo forventningene hvert kvartal og oppfylte løftene våre om å restrukturere selskapet. Samtidig har vi utviklet nye produkter og funksjonaliteter for å skape vekstmuligheter i spennende og voksende markeder gjennom å dra nytte av vår ledende ekspertise innen FPGA-basert SmartNIC-program- og maskinvare, sier adm. direktør Ray Smets.

Napatech (Mill. DK) 4.kv./19 4.kv./18 Driftsinntekter 54,0 54,0 EBTIDA 10,2 −10,0 Resultat før skatt −0,4 −64,8 Resultat etter skatt 2,2 −45,8

Spår økt omsetning

Torsdag morgen falt Napatech-aksjen 1,17 prosent til 4,23 kroner. De seneste seks månedene har kursen steget med 253 prosent, men før det var det blodbad i IT-aksjen.

I kvartalsrapporten skriver Napatech at det forventer en omsetning på mellom 185 og 205 millioner danske kroner i 2020, med en bruttomargin i intervallet 68 til 72 prosent.

Gitt at resultatene vil lande i midten av intervallet, forventer Napatech at det vil resultere i et driftsresultat på 1,5 millioner kroner.

Til sammenligning endte omsetning i 2019 på 171 millioner kroner, med et samlet EBITDA-bidrag på 15 millioner kroner. Bruttomarginen for fjoråret var på 74,5 prosent, noe som betyr at Napatech ser fallende marginer i år.

Lav risiko

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde IT-selskapet en kontantbeholdning på 64 millioner danske kroner.

Under kvartalspresentasjonen uttalte Ray Smets at han følger Coronaviruset tett, men han ser lav risiko for selskapet på kort sikt.

Det norske oppkjøpsfondet Verdane Capital er største aksjonær med rundt 27 prosent, etterfulgt av Sundt-familien med snaut 15 prosent av aksjene. På aksjonærlisten finner man også Haakon Sæter, Ketil Skorstad og Edvin Austbø.