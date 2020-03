Vil lede an digital skipsfart

– Dette er ikke noe nytt vi har begynt med. Skipsrederne har alltid prøvd å finne metoder for å redusere drivstofforbruket. Det er jo vår desidert høyeste utgiftspost, poengterer Totto Befring, leder for infrastrukturtjenester i Wallenius Wilhelmsen.

Bilskipsrederiet er nær ved å fullføre et digitaliseringsprogram for størsteparten av flåten. Data brukes på mange nye måter for å effektivisere driften og redusere drivstofforbruket, og dermed også lønnsomheten på skipene.

Nullutslippsmål

– Vi er med i initiativet «Getting to zero coalition» som har satt seg en ambisjon om å ha et nullutslippsskip i drift innen 2030, forklarer Befring.

Selv om han ennå ikke vet hva slags teknologier som skal gjøre dette hårete målet mulig, tror han moderne IT-teknologi og dataanalyse kommer vil bli viktige verktøy i arbeidet.

– Jeg tror data vil hjelpe med å løse noen av de problemene bransjen vår alltid har hatt. Men veien blir til mens vi går her. Vi må begynner med de mulighetene vi har i dag, og prøve å fange opp nye løsninger som dukker opp underveis, sier Befring.

– Heldigvis har shipping alltid hatt en kultur for å finne nye og utradisjonelle løsninger. Det er noe man bare må lære seg når det er 100 mil til nærmeste verft, sier Befring.

Mærsk-sjokket

Arbeidet med digitalisering av flåten startet i 2018, etter at Wallenius Wilhelmsen hadde fått ansvaret for driften av skipene. Initiativet var delvis inspirert av en annen hendelse som gjorde dypt inntrykk på hele shippingbransjen: hackerangrepet mot det danske rederiet Møller-Mærsk.

– Mærsk satte en real støkk i hele shippingindustrien. For vår del ledet det an til at vi startet denne digitaliseringsprosessen, forteller Befring.

– Dette er en uungåelig utvikling og vi har bestemt oss for å være blant de som leder an. På sikt tror vi også det vil betale seg med de samme driftsfordelene som på land: Betydelige kostnadsreduksjoner, digital overvåking av maskiner og prosesser, mindre tid brukt på inspeksjon og service, kobling mellom vær- og navigasjonsdata, og så videre.

Umoden sky

Dessverre er systemet foreløpig ikke kapabelt til å gjøre så mye som rederiet helst skulle ønske. Skytjenester er som kjent avhengig av nettilgang, og internett på sjøen er fortsatt tregt, kostbart og satellittbasert.

De satellitt-baserte linjene legger fortsatt store beskrankninger på mulighetene for datautveksling mellom hovedkontoret på land og skipene til havs. Det gjør det vanskelig å innføre sanntidsanalyse, digitale tvillinger og andre metoder som er vanlig på land.

– Foreløpig har vi prøvd å gjøre så mye som vi kan ombord, blant annet med sensorteknologi og analyseverktøy, men vi skulle helst gått mye lengre, sier Befring.

Det håper han imidlertid kan endre seg når Elon Musk får skikkelig sving på sitt nye, globale satellittbaserte internett SpaceX, som er lovet å stå klart innen et par år.

– Bedre kommunikasjon og internett er også et gode for dagens mannskap, som har helt andre ønsker om å holde kontakten med familien, bruke sosiale medier, finne underholdning og andre vanlige goder på land.

Teknologiaggressiv

– Wallenius Wilhelmsen skal ligge lengst fremme med nye teknologiske løsninger i driften. Vi har allerede modernisert der vi kan på våre landbaserte anlegg og tjenester, forklarer Befring.

I tett samarbeid med blant andre nettverkspesialisten Sicra, har rederiet gjennomført full digitaliseringen på landjorden, og tatt store grep med kommunikasjonsstrukturen.

Shippingbransjen har lenge forsket på alternative fremdriftsmetoder som seil, vindturbinerog batteriteknologi, hittil uten det helt store kommersielle gjennomslaget. Men Befring sier dette arbeidet nå kan vil bli aktuelle igjen på vei mot nullutslippsmålet.

– Selv om det er langt igjen til karbonnøytrale skip, kan dagens digitale verktøy gjøre mye med effektivitet og drivstofforbruk, sier Befring.

– Data kan spare drivstoff ved bruke av hjelpemotorer mer effektivt, med vær-, vind- og strømdata kan man beregne mer energieffektive seilingsruter, spare drivstoff ved å komme frem akkurat i tide, i stedet for seks timer før. Vi forsker på maling og nye typer bunnstoff. Alt er en del av regnestykket.

Befring sier at det som har medført mest ekstraarbeid under digitaliseringen av skipene er mangelen på standardisering.

– Båtene har forskjellig alder, er bygd på forskjellige verft, har forskjellig design, utstyrsleverandører, motorer, og så videre. Det var ikke sånn at når vi hadde tatt de to første, så kunne vi bare rulle det ut i resten av flåten.