Element Logic på Kløfta solgte Autostore-teknologi for 800 mill.

– Vi har jobbet lenge for å få distribusjonsrettigheter som dekker hele Europa, sier konsernsjef Dag-Adler Blakseth i Element Logic.

– Hittil har våre markeder begrenset seg til Norden, Tyskland, Storbritannia og Frankrike, men vi ser at det også er andre markeder som er interessante.

Italia neste?

Element Logic er bygget opp rundt Autostore, robotteknologiselskapet med hovedkontor på Nedre Vats øst for Haugesund. I juni 2019 ble amerikanske THL Partners største aksjonær i en transaksjon som priset Autostore til 16 milliarder kroner. Blakseth og teamet hans gjør installasjonsarbeidet på Autostore-løsningene og sørger for at systemet fungerer mot kundenes systemer. De bygger også på Autostore-systemene med annen teknologi, som robotarmer fra RightHand Robotics.

– Hvorfor har det tatt så lang tid å få denne avtalen på plass?

– Jeg tror det handler om Autostores prioriteringer. Den seneste tiden har de blant annet hatt enorm vekst i USA.

I dag er det Autostore-anlegg i en rekke europeiske land, og i Tyskland er det fem distributører som kjemper om kundene. Element Logic retter nå øynene mot blant annet Italia.

Økte 40 prosent

Med den ferske avtalen i havn er selskapet i rute med å nå 2 milliarder kroner i omsetning i 2022, ifølge Blakseth.

Fasiten i 2019 viste en vekst på 40 prosent til rundt 800 millioner kroner, og en økning i EBITDA (resultat før av- og nedskrivninger) på 140 prosent til 77 millioner kroner. Ordrereserven ved årsskiftet lå på 400 millioner kroner, noe som er en økning på 36 prosent år over år.

BEDRE LØNNSOMHET: Konsernsjef i Element Logic, Dag-Adler Blakseth. Foto: Henrik Charlesen

– Økt lønnsomhet henger sammen med når prosjektene vi jobber med ferdigstilles. Bruttomarginen har ligget på et jevnt nivå de seneste årene, forklarer Blakseth.

Ansetter 25

Element Logic har blant annet satt opp verdens største Autostore-løsning for netthandelsselskapet Boozt. Siden de begynte å jobbe med Autostore i 2004 har Element Logic solgt og installert logistikkløsninger til rundt 80 virksomheter, inkludert sportskjeden XXL og Komplett.

Selskapet investerer for å utvide salgsapparatet med 25 ansatte og, ifølge Blakseth, har selskapet et par store kontrakter på gang som ennå ikke er signert samtidig som det jobbes med noen kunder med stort potensial. Norge karakteriserer Blakseth som et modent marked der også mindre aktører velger å automatisere.

– Vi har tyvstartet med noen mindre leveranser i Polen og Benelux og vi er midt inne i en prosess der vi vurderer hvilke andre land vi skal gå etter. De viktigste parameterne vi vurderer er BNP og grad av automatisering, sier Blakseth.