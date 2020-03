Trøbbel i skyen

Skyen er i ferd med å bli et modent marked, og de gammeldagse serverne i kjelleren får mindre og mindre å gjøre, hvis de ikke er kastet ut allerede.

Uansett hvor man snur seg ser skyen ut til å være det store samtaletemaet, og de som ikke kan fremvise en fiks ferdig digitaliseringsstrategi for virksomheten sin, blir nærmest avskrevet som konkurs allerede.

Men etter hvert som flere virksomheter strømmer til skyen, begynner også problemene og barnesykdommene å kommet tydeligere frem i lyset.

Farvel vedlikehold

Begrepet brukes og misbrukes som et samlebegrep for nesten all ny teknologi som kommer ut.

I realiteten er «skyen» bare et annet navn på internett. Det man egentlig snakker om er «cloud computing», eller «skytjenester» i mangel på et bedre norsk ord.

Cloud computing er altså et samlebegrep for maskinvare- og programvaretjenester som leveres over internett, av et nettverk av eksterne servere.

Disse serverne kan lagre, organiserer og prosessere kundens data eksternt, og eliminere behovet for å ha en egen server og IT-struktur i kjelleren.

Grunnleggende sky-nomenklatur IT-bransjen har brutt skytjenestene ned i tre hovedkategorier. Saas (Software as a Service): programvare som eies, leveres og driftes av eksterne leverandører på abonnementsbasis, i stedet for å ha programvaren liggende på egne servere. Dette har på kort tid blitt en populær modell for både anskaffelse og levering av programvare og tjenester, som kunderelasjonshåndtering, markedsføring, finansielle verktøy, bilderedigering og så videre.

programvare som eies, leveres og driftes av eksterne leverandører på abonnementsbasis, i stedet for å ha programvaren liggende på egne servere. Dette har på kort tid blitt en populær modell for både anskaffelse og levering av programvare og tjenester, som kunderelasjonshåndtering, markedsføring, finansielle verktøy, bilderedigering og så videre. IaaS (Infrastructure as a Service): servertjenester, lagring og nettverksverktøy eies og drives av tilbydere sentralt, og er tilgjengelig for kunder ved behov.

servertjenester, lagring og nettverksverktøy eies og drives av tilbydere sentralt, og er tilgjengelig for kunder ved behov. PaaS (Platform as a Service): En stor gruppe av tjenester innen applikasjonsinfrastruktur, også kalt mellomvare (middleware), innen områder som applikasjonsplattformer, integrasjon, databasetjenester og hele forretningsystemer. Når bedrifter snakker om «digital transformasjon» eller «migrering til skyen», er det ofte dette som menes.

Det betyr at kundene kan ekspandere eller oppgradere sin IT-infrastruktur med et museklikk, uten at de selv trenger å bruke tid og krefter på å bestille, installere nye fysiske servere og annen maskinvare. Man kan også i stor grad vinke farvel til drift og vedlikehold. Og ikke minst kan man fråtse i et vell av nye digitale apper og verktøy som ville vært utenkelig for bare få år siden.

Nye tider, nye problemer

Tross de mange enorme fordelene, må stadig flere erkjenne at skydrift også har sine ulemper.

Det første og største problemet er den notoriske mangelen på kompetent personell som kan hjelpe alle bedriftene som er på vei gjennom døren samtidig.

Mange virksomheter som har kommet i gang fristes til å teste ut altfor mange av de nye mulighetene, med stor fare for galopperende kostnader og budsjettsprekk. Overgangen fra èn stor til mange små leverandører komplisere administrasjonen. Hybride og andre ikke-standardiserte løsninger har også blitt kjent for å kunne være problematisk i praksis, og andre selskaper er underlagt strenge reguleringer for hva, hvor og hvordan de kan lagre og bruke dataene sine på nettet.

Og sist, men ikke minst: hvis skyleverandøren din mot formodning skulle bli utsatt for et hackerangrep eller miste forbindelsen andre årsaker – ja, så går også driften din ned sammen med den.