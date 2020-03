Vil bidra til en tryggere skyferd

Snart 40 år etter at PC-en ble et vanlig syn på arbeidsplasser, burde det ikke komme som en overraskelse på noen at overgang til nye IT-systemer eller programvare prosesser som bare unntaksvis går på skinner.

Likevel opplever stadig flere virksomheter problemer som følge av mangelfullt integreringsarbeid.

Dell-selskapet Boomi har opprettet et globalt kunnskapssenter for skybasert integrasjon, som skal hjelpe bedrifter med en god og sømløs overgang til skyen.

Samtidig håper det å bidra til at de mange app-leverandørene får noen flere standardløsninger som kan gjøre det lettere å ta i bruk nye skyløsninger.

Eufori og virkelighet

De store skytjenestene er blitt beskrevet som en godteributikk for digitaliseringsglade driftssjefer, og det kan være lett å gå seg vill i det enorme tilbudet av nye, fantastiske verktøy. Men det å kjøpe en ny app, og å integrere den til en velfungerende komponent i den daglige driften, er to forskjellige ting.

Og problemene har en tendens til å eskalere raskt i skyen, der man ikke bare har en, men mange forskjellige applikasjoner som skal snakke med hverandre.

Boomi har spesialiser seg innenfor iPaaS-feltet, eller systemintegrasjon i skyen på godt norsk. Selskapet prøver å hindre bedrifter å gå seg vill i digitaljungelen, og hjelpe dem med å integrere nye verktøy raskt og effektivt.

Akilleshæl

Konsekvensen av dårlig intgreringsarbeid er økt risiko for produktivitetstap, misnøye i staben, lavere toleranse for uforutsette hendelser, og så videre.

«God integrasjon er noe man ikke legger merke til, før den svikter deg – og det skjer nå for veldig mange selskaper», skriver Boomi i en markedsundersøkelse som ble publisert i januar, utført av Vanson Bourne.

Ifølge rapporten sier 90 prosent av bedriftene at de har opplevd konkrete negative konsekvenser som følge av dårlig integrasjonsarbeid. 64 prosent sa disse problemene hadde forårsaket tap av konkrete oppdrag eller muligheter for selskapet, og 52 prosent sa problemet var så stort at det kunne ses på som en akilleshæl for hele organisasjonen.

Imponerte sjefen

Amerikanske Boomi ble kjøpt opp av giganten Dell i 2010. Det skjedde nærmest ved en tilfeldighet, etter at Boomi hadde deltatt i integreringsarbeidet etter ett av Dells mange oppkjøp i perioden. Sjefen selv, Michael Dell ble såpass begeistret over ideen til selskapet at han like godt kjøpte hele butikken for å sette fart på veksten.

Dell Boomi, og har hatt kontorer i Norge i vel et år. Forretningssystemleverandøren IFS kunngjorde samarbeidet med selskapet 18. februar.

IFS har bygget opp et forretningssystem rettet mot kunder innen produksjon, luftfart og forsvar, bygg- og anlegg, infrastruktur, kraftproduksjon og tjenesteleveranse.

– Når våre kunder innfører nye prosesser trenger de gode løsninger hvor det er enkelt å koble sammen siloer av informasjon, som også i økende grad ligger i skyen. Det krever et system som gir smidige måter å kunne koble, frakoble og sammenkoble store dynamiske databasseng, forklarer produktsjef Christian Pedersen i IFS.