Morten Angelil tar over The Future Group etter at Røkke, Fredriksen, Andresen og Blystad ga opp

Alle gamle verdier er skrevet til null i The Future Group – det er for andre gang. Første gang kastet Kjell Inge Røkke, Johan H. Andresen og Arne Blystad kortene. Nå kaster også John Fredriksen kortene.

Morten Angelil står alene igjen og åpner igjen lommeboken for et av de mest oppskrytte investeringsprosjektene i Norge noensinne.

I løpet av noen vinterdager i 2017 ble selskapets verdi priset opp til 5 milliarder kroner, og de to gründerne, Jens Petter Høili og Bård Kasin, hadde papirverdier for 2,5 milliarder.

– Ble vannet ut de luxe

– De andre ble utålmodige og kastet kortene. Da var det bare oss igjen. De andre er vannet ut «de luxe». Livet er enklere slik, sier Morten Angelil, som likevel har med seg 180 småaksjonærer som hver eier en bitteliten del.

Han har nettopp skutt inn 10 millioner kroner i selskapet gjennom en emisjon. I tillegg har han de seneste månedene lånt inn 13 millioner kroner til selskapet for å dekke løpende drift. Lånet er også konvertert til aksjer.

Men før refinansieringen sørget Angelil for å skylle alle gamle aksjonærers verdier ut med badevannet. Selskapet har nedskrevet aksjene til så godt som null før Angelils penger er konvertert inn.

Jeg har investert masse penger. Jeg orker nesten ikke snakke om det Morten Angelil

Harde kostnadskutt

The Future Group utviklet et konsept som lot TV-seere interagere mens programmet gikk «live», og ble lansert sammen med TVNorge-konseptet «Lost in Time» i en ellevill fiasko der ingenting fungerte.

Selskapet hadde da 110 ansatte, og uten inntekter brant selskapet 100 millioner i 2016, nær 300 millioner i 2017 og nye 100 millioner i 2018.

Allerede vinteren 2019 var det samling i bånn. Dramatiske kostnadskutt ble gjennomført, og antallet ansatte kuttet til 46. Nå har Angelil kuttet kraftig igjen, slik at de kun er 30 mann, men fortsatt brennes 3,5 til 4 millioner kroner i måneden.

Angelil selv har vært med siden starten i 2014.

Vi har noen selskaper som tjener penger og noen som taper, men vi er villige til å satse til vi kommer i mål Morten Angelil

Satset over 100 mill.

– Jeg har investert masse penger. Jeg orker nesten ikke snakke om det, men det er veldig mye – en bråte nuller. Over 100 millioner, sier han, samtidig som han er innstilt på å bla opp mer.

– Det kommer ny emisjon snart, men samtidig begynner vi å få inntekter. Jeg er jo vant til hardwareinntekter, men her snakker vi om software med 100 prosents bruttomargin, så det er gøy, sier Angelil.

Nok en gang er ledelsen skiftet ut, men Angelil øyner håp. For inntektene skal utgjøre minst to millioner i måneden i år, slik at pengeforbruket kuttes til 1,5 millioner i måneden.

Nylig leverte de en syv minutters presentasjon av de 100 beste spillerne i amerikanernes mest sette TV-sending, Super Bowl.

– Hvor lenge har du råd til å finansiere dette?

– Vi har noen selskaper som tjener penger og noen som taper, men vi er villige til å satse til vi kommer i mål, eventuelt til det viser seg at det bare er tull. Da må vi gi oss, men jeg synes det går i riktig retning.

– Jeg er enig i at det er dyrt, men så lenge vi har andre selskaper med all right inntjening som kan finansiere det, så går det bra. Og vi har folk som løper rundt og selger, så vi satser ihvertfall et år til.