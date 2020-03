– Vi rakk såvidt å annonsere at vi skulle hente kapital før vi ble nedringt av investorer som ville kjøpe aksjer for svimlende 100 millioner kroner. Det var helt absurd. Vi forstår at vi er inne på noe virkelig stort og meningsfylt når vi ikke behøver å be investorer om penger, forteller Kris Riise, gründer og daglig leder i Unloc.

Selskapet har utviklet en app som gjør det mulig for brukeren å styre tilgangen til elektroniske dørlåser fra mobiltelefonen.

Forretningsideen er at bedriftskunder som har mye hjemlevering, som budfirmaer og kommunale hjemmetjenester, skal betale for tilgang til det digitale nøkkeløkosystemet gründerne bygger opp.

For privatkunden skal bruken være gratis, og tilgangen til døren er det han eller hun som bestemmer over.

Treganger på under et år

27. desember sendte gründerne et nyhetsbrev til eksisterende aksjonærer. Da meldte bedriften at den skulle hente kapital.

Selv om det var midt mellom jul og nyttår, hadde flere tidligfasemiljøer åpenbart annet å bruke tid på enn sildebord og Julenøtter på NRK.

– Investorer prater gjerne med andre investorer. I løpet av få dager var vi overtegnet. Vi hører jo om andre selskaper som strever etter å tiltrekke seg investorer. Vi har derimot truffet blink på mange ting samtidig; teamet, timingen, teknologien, samarbeidspartnerne, og mye mer, hevder Riise.

Selskapet ble verdsatt til 120 millioner kroner pre-money, altså før den nye egenkapitalen var kommet inn.

Det tilsier at selskapets verdi har gått tregangeren på under et år. I en emisjon våren 2019 ble selskapet verdsatt til 40 millioner kroner.

Sa nei til 75 millioner

Investorer tegnet seg for aksjekjøp for 100 millioner kroner, men Unloc-gründerne valgte å bare ta inn en firedel.

Unloc (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 2,0 0,3 Driftsresultat −8 −1,7 Resultat før skatt −8 −1,7 Årsresultat −8 −1,7 Ny aksjonærsammensetning: Avalon Holding (August Flatby) 22,77%

Kriise AS (Kris Riise) 22,77%

Ansatte 11,62%

MontinJensen 7,49%

OBOS 6,31%

Simula Innovation 4,76%

Urbanium Gruppen 4,46%

ArkwrightX Incubator Invest 8 3,41%

NovAx (Axel Johnson) 3,21%

Langebru 2,71%

Schibsted Tillväxtmedier 1,28%

Andre 9,21%

– I denne omgang aksepterte vi 25 millioner kroner. Selskapet tre

nger både disse pengene og mye mer fremover for å lykkes. Vi skal digitalisere verdens nøkler, sier Riise.

Ingen aksjonærer skal ha solgt aksjer, slik at alle følger bedriften videre.

I tillegg fikk Unloc med seg det svenske handels- og investeringsselskapet Axel Johnson, som blant annet investerte 177 millioner kroner i Otovo i november.

I Axel Johnson-porteføljen til finnes også det svenske dagligvareselskapet Axfood, IT-leverandøren Dustin samt RCO, et av Nordens største selskaper innenfor nøkkelfri adgangskontroll.

— Vi får en solid validering når en så profesjonell og renommert investor som Axel Johnson velger å investere i Unloc, sier Riise.

– Vi ble imponert

Joakim Skarborg, ansvarlig for Axel Johnsons investeringer i små og mellomstore bedrifter, opplyser at de ser enorm etterspørsel og vekst innenfor teknisk sikkerhet og adgangskontroll.

– Vi leter etter de beste selskapene i Europa, og vi syns umiddelbart at Unloc hadde noe virkelig spennende på gang. Vi ble imponert av å se hva teamet i Unloc har oppnådd på kort tid. Vi valgte derfor å investere i selskapet, og håper å kunne være en god støttespiller for vekst, sier Skarborg i en melding.

Unloc har allerede fått store selskaper som OBOS og Schibsted på kundelisten. Begge går nå inn på eiersiden av selskapet som på et år har vokst fra fem til 18 ansatte.

Schibsted investerer to millioner kroner i selskapet.

– Vi er imponert over den jobben Unloc har gjort så langt, og responsen i den siste emisjonen understreker at vi er langt fra alene om å synes det. Vi ser på det som en styrke at vi allerede har samarbeidet med Unloc på konkrete prosjekter i lang tid, sier Rune Røsten, leder for Schibsteds venture-investeringer i Norge.