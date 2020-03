Adevinta gjør røverkjøp i Brasil

Tirsdag kveld meldte Adevinta om at et joint venture som det eier halvparten av, OLX Brazil, legger 2,9 milliarder brasilianske realer på bordet for å kjøpe alle aksjene i Grupo ZAP. Det tilsvarer rett i underkant av 6 milliarder kroner. OLX Brazil er et joint venture mellom Adevinta og Prosus.

– Det et et veldig strategisk fornuftig oppkjøp. OLX Brazil har hatt en utfordrerposisjon i eiendomssegmentet, mens Grupo ZAP har vært eneren. I et «vinner tar alt»-marked er oppkjøpet med på å ta ned risikoen i det langsiktige vekstcaset i Brasil, sier analytiker Eirik Rafdal i Carnegie.

Det er litt sparsomt med finansielle opplysninger knyttet til transaksjonen. I 2018 hadde imidlertid Grupo ZAP en omsetning på 217 millioner realer og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 18 millioner realer.

– Hvis man leker seg litt med tall og antar at Grupo ZAP vokser like mye som det OLX Brazil gjør i lokal valuta, ble oppkjøpet gjennomført til mellom syv og ni ganger EV/Sales på 2020-estimater, sier han.

Innvannende oppkjøp

Til sammenligning priser Carnegie OLX Brazil implisitt til 20 ganger EV/Sales på estimater for inneværende år.

– De får kjøpt billigere enn de selv er verdt og vi liker den finansielle profilen på oppkjøpet. Det høres kanskje litt dyrt ut i absolutte termer, men Brasil er et vekstmarked og de potensielle verdiene er veldig store, sier Rafdal.

– Vil det komme estimatendringer?

– Det vil komme oppjusteringer av estimatene, men siden vi har begrenset med finansiell informasjon er det vanskelig å si konkret hvor mye enda, sier han.

Nyheten ble også godt tatt imot av investorene og onsdag klokken 13.30 var aksjen opp 4,09 prosent til 107 kroner.

POSITIV: Analytiker Eirik Rafdal i Carnegie synes oppkjøpet gir mening både strategisk og finansielt. Foto: Moment Studio

Adevinta vil finansiere sin del av oppkjøpet på rundt tre milliarder kroner gjennom eksisterende lånefasilitet. Nylig fikk selskapet på plass en lånefasilitet på 600 millioner euro, tilsvarende nesten 6,2 milliarder kroner.

Inntektssynergier

Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Adevinta gleder seg til å lansere et bedre tilbud til Brasils eiendomsmeglere og eiendomskjøpere.

– Grupo ZAP har mer innhold og flere annonser enn det vi har på eiendom, mens vi har høyere trafikk. Kombinasjonen av disse to tingene tror jeg vil bli veldig bra. Vi får nå en ledende posisjon både innenfor bil og eiendom i Brasil, sier han.

– Hvilke synergier skal dere hente ut?

– Det er først og fremst synergier å hente på inntektssiden. Markedet for rubrikksider er fortsatt lite utviklet i Brasil sammenlignet med Europa. En begrenset del av pengene til markedsføring er online og det er mest fysisk reklame. Vi tror det ligger et stort potensial her, sier han.

Ifølge Adevinta ble det i 2017 brukt litt over en milliard dollar på markedsføring av eiendom i Brasil. Av dette kommer rundt 10 prosent fra digitale kanaler.

Konsernsjefen legger også til at det skal være mulig å hente ut noen kostnadssynergier, men det er ikke bakgrunnen for oppkjøpet.

Satser på vekst

Transaksjonen er blant annet betinget av godkjenning av de lokale konkurransemyndighetene og det ventes at sluttføringen vil skje i løpet av andre halvår.

– I 2018 hadde Grupo ZAP et negativt driftsresultat. Når venter dere lønnsomhet?

– I første omgang må vi integrere selskapene, men jeg tror det vil ta litt tid før vi ser lønnsomhet. Vi kommer til å prioritere vekst foran lønnsomhet i starten, sier han.