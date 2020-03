Henriette Trondsen mener Kahoot! er coronabeskyttet

Kahoot!-aksjen har gått i berg- og dalbane den seneste tiden, hvor toppen ble nådd 24. januar. Da sto kursen i nesten 80 kroner, før aksjen ble presset langt ned på 50-tallet. Torsdag ettermiddag ble Kahoot! omsatt for 62 kroner.

Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen tror ikke Kahoot! vil bli nevneverdig påvirket av coronaviruset.

– Viruset påvirker generelt investeringsviljen til både lærere og bedrifter. Derimot kan Kahoot! faktisk dra nytte av at skoler må holde midlertidig stengt og ha fjernundervisning. Vi tror at dette kan styrke Kahoot!s posisjon i skole og hjemmemarkedet på grunn av økt omtale i media rundt sitt verktøy for fjernundervisning, sier hun, og legger til:

– I dag betaler omtrent 1 prosent av Kahoot!s registrerte lærere en årlig lisens til en relativt lav pris. Etter coronavirususikkerheten har Kahoot! lansert gratis tilgang til premiumprodukter på fjernundervisning til skoler som er stengt på grunn av coronavirus. På sikt kan dette kanskje føre til at flere av disse lærerne fortsetter å betale for premiumprodukter.

Marginal kostnad

Hun tror heller ikke at bedriftssegmentet til Kahoot! vil bli påvirket av coronausikkerhet, siden kun en liten del av bedriftene betaler for Kahoot!s tjenester og kostnaden er marginal.

– Selskapet har i tillegg en diversifisert kundebase. Selv om de ti største bedriftskundene til Kahoot! ble tapt, ville det hverken påvirket mine estimater eller selskapets guiding. Usikkerhet kan også føre til at bedrifter velger rimeligere verktøy som Kahoot! for compliance-trening og -læring, istedenfor dyrere alternativer, sier Trondsen.

Flere potensielle triggere

Arctic Securities-analytikeren har en kjøpsanbefaling på Kahoot!, med et kursmål på 110 kroner. Hun tror at det kan komme flere potensielle triggere de neste månedene.

– Det kan blant annet være en ekspandering av læringsappene til Dragonbox og Poio til nye markeder og et bredere samarbeid med en partner. Vi spekulerer i at det enten er snakk om Disney eller Microsoft, som begge er aksjonærer i Kahoot! i dag, sier hun.

Analytikeren trekker også frem at det kan være positivt at Kahoot! overføres fra Merkur Market til Oslo Børs i løpet av første halvår i 2021, da enkelte institusjonelle investorer ikke kan investere i Merkur-noterte selskaper i dag.

– En god kjøpsmulighet

Ifølge Trondsen betaler kun 1 prosent av Kahoot!s registrerte brukere i dag, og hun estimerer at dette tallet vil øke til 2 prosent mot slutten av inneværende år.

– Jeg føler meg ganske komfortabel med estimatene mine. Kahoot! fikk en positiv operasjonell kontantstrøm i fjerde kvartal, som er positivt. Siden selskapet handles på høye multipler, har aksjen falt en del på en volatil børs, som preges av coronafrykt, sier hun, og fortsetter:

– Den underliggende utviklingen i Kahoot! er fortsatt god, og selskapet har flere strategiske muligheter som ikke reflekteres i markedets forventninger. Tar man på litt lengre briller, kan dette være en god kjøpsmulighet.