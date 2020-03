Børsjubel etter ny kontrakt

Torsdag ble en ny dag preget av coronafrykt og kraftig børsfall. Men ikke for lille poLight, som kunne melde om nok en gjennombruddskontrakt og ble løftet med hele 19,4 prosent til 74,00 kroner på Oslo Børs.

– Dette er strategisk viktig for oss, og det kan gi oss et nytt ben å stå på, sier konsernsjef Øyvind Isaksen i poLight.

Horten-selskapet har utviklet en ny type linse basert på et polymermateriale, som best kan sammenlignes med en geléklump. Dette gjør at linsen, som går under navnet TLens, bruker lite strøm og fokuserer raskt.

Nylig ble kinesiske Xiaomi det første selskapet som tok linsen i bruk kommersielt, da det besluttet å benytte den i en smartklokke. Rett etterpå valgte kinesiske XUN å gjøre det samme.

Totalt har de to selskapene bestilt linser, og tilhørende utstyr, for 2,3 millioner kroner.

Før sommeren

Torsdag sendte poLight ut en børsmelding om at selskapet har fått sin første litt større kontrakt med en produsent av strekkodelesere. Foreløpig har ikke denne kunden endelig bestemt seg for å ta i bruk linsen, men Isaksen tolker bestillingen på 500.000 kroner som positivt.

– Det gjenstår fortsatt en del testing, men vi registrerer at de bruker ganske mye penger på å bestille linser. Vi har derfor stor tro på at de vil ende opp med å ta vår linse i bruk, sier han.

– Når vil kunden ta en endelig beslutning?

– Det gjenstår en kvalifikasjonsrunde, hvor blant annet levetid på produktet skal testes. Jeg regner med at dette arbeidet er ferdig før sommeren.

Høyere marginer

Ifølge poLight-sjefen er det mange produsenter av strekkodeløsninger, men bare en håndfull tier 1-aktører. Det selskapet som nå har bestilt linser fra poLight, er i denne kategorien.

– Det er et globalt selskap som vi har jobbet med i et drøyt år, sier Isaksen.

– I strekkodemarkedet er volumene mindre enn i forbruksvaresegmentet, men marginene er høyere.

Innenfor strekkodesegmentet er det dessuten store variasjoner i hvor mange enheter som selges. For strekkodelesere som står i butikker, kan modellene selges i noen millioner eksemplarer, mens mer avanserte lesere som benyttes i industrielle produksjonsprosesser, bare selges i noen tusentalls eksemplarer.

– Den strekkodeleseren som testes ut nå, forventes å ha et salg et sted mellom disse ytterpunktene. Den vil typisk bli brukt innen logistikk og lagerstyring, sier Isaksen.