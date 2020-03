HP avslår nok et bud på selskapet

Mandag økte Xerox budet på HP til 18,4 dollar i kontanter og 0,149 Xerox-aksjer per aksje i HP. Til sammen utgjør det et bud på omtrent 24 dollar per aksje.

HP skriver torsdag at styret er enstemming med å ikke anbefale aksjonærer til å godta det nye budet. Styret begrunner det med at Xerox sitt bud undervurderer HPs verdier. Samtidig erkjenner HP at det vil være fordeler ved å slå seg sammen med Xerox, men budet er i favør Xerox sine aksjonærer.

22. november 2019 ble det kjent at datamaskinprodusenten HP avslo budet fra den amerikanske skriverprodusenten Xerox der selskapet hadde lagt inn et bud på 22 dollar per aksje for HP. Budet var da på 17 dollar i kontanter og 0,137 Xerox-aksjer per HP-aksje.

Aksjonær Carl Icahn, som eier omtrent 4,3 prosent av HP og 11 prosent av Xerox har presset på for å få gjennom oppkjøpet. HP mener Icahn presser for å få oppkjøpet gjennom til en lav pris, slik at han selv tjener stort på det.

Xerox har tidligere ønsket å nominere 11 styremedlemmer til å erstatte styret i HP, etter at de nektet å delta i oppkjøpssamtaler. Grunnen er at Xerox ønsket å erstatte hele styret i HP for å presse oppkjøpet gjennom, etter at HP ikke ønsket å delta i oppkjøpssamtaler.

Torsdag faller HP-aksjen 1,2 prosent til 21,35 dollar, mens Xerox-aksjen stuper 5,8 prosent til 31,73 dollar.