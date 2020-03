Facebook, Microsoft og Google ber ansatte jobbe hjemmefra

Facebook, Microsoft, Amazon og Google har bedt sine ansatte i San Fransisco-området om å jobbe hjemmefra for å minske risikoen for spredning av coronavirus.

«Vi anbefaler på det sterkeste at alle ansatte i Bay-området jobber hjemmefra fra og med fredag. Avgjørelsen er basert på veiledningen fra Santa Clara County (et fylke i delstaten California)», skriver Anthony Harrison, talsperson for Facebook, til Reuters.

Også Google har tilbudt alle ansatte i California om å ta jobben fra eget hjem.

Guverør i California, Gavin Newsom, erklærte onsdag unntakstilstand i delstaten. Rundt 200 er smittet i USA.

Microsoft Corp har bekreftet at to av deres ansatte har blitt smittet av coronaviruset. Derfor har selskapet bedt alle ansatte, rundt 54.000, i Seattle-området om å jobbe hjemmefra de neste tre ukene.

Amazon har også bedt sine ansatte i Seattle om å jobbe hjemmefra resten av mars.