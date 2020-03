Telia og Discovery enige om ny distribusjonsavtale

Telia og Discovery er enige om en ny avtale som sikrer norske Get-kunder tilgang til TVNorge, Eurosport og 12 andre Discovery-kanaler.

Etter hvert vil også GET kunne tilby Discoverys strømmetjeneste Dplay til sine kunder. Discoverys kanaler vil være tilbake i GETs TV-pakker i løpet av søndagen.

– Vi er veldig glade for at vi nå har funnet en løsning på denne sitasjonen, slik at seerne igjen får tilgang til våre kanaler. Vi er enige om en langsiktig og fremtidsrettet avtale med Telia og GET, som sikrer kundene tilgang til alle våre kanaler, og som etter hvert også vil gi GET muligheten til å tilby vår strømmetjeneste Dplay i sine TV-pakker, og dermed hele vårt store innholdsarkiv, sier adm. direktør Tine Austvoll Jensen i Discovery, og legger til:

– Dette er en god avtale for alle parter, og vi er glade for at vi nå kan fokusere fullt og helt på å lage god norsk underholdning og samle norske TV-seere rundt viktige idrettsbegivenheter som Eliteserien og OL. Vi beklager samtidig overfor seerne som ble møtt med svarte skjermer gjennom uken.