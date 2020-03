Vestlandsbedriften Highsoft: Fra Vik til verden

Det begynte med én manns voldsomme interesse for snømåling på Vikafjellet på midten av 2000-tallet. Nå har teknologibedriften Highsoft fra Vik ved Sognefjorden over 80 prosent av de 100 største selskapene på Fortune 500-listen som kunder.

– Vi har vært en eksportbedrift fra dag én, vi tenkte verden med en gang. Det er ingen geografiske grenser på internett som har gjort det vanskelig. Vi bor og jobber i Vik, men vi jobber på nettet, sier daglig leder Grethe Hjetland i Highsoft.

Selskapet står bak Highcharts, et diagramverktøy for internett, som ble lansert for første gang i november 2009. I fjor endte omsetningen på 69 millioner kroner, der hele 99 prosent av omsetningen stammer fra utlandet.

Omsetning i dollar

I motsetning til andre selskaper som først tenker hjemmemarked og deretter verden, har altså Highsoft benyttet seg av nettets grenseløshet helt fra starten.

– Selv om vi omsetningsmessig ikke kan hevde oss med andre eksportnæringer, synes vi at dette er noe andre kan lære av. Vi hadde en god idé som lot seg eksportere, man trenger ikke nødvendigvis selge fisk for å være en eksportsuksess, mener Hjetland.

Det er USA som er selskapets største markedet, med nær 50 prosent av omsetningen. Europa står for rundt 37 prosent, mens asiatiske kunder utgjør omtrent 10 prosent. Og i år er selskapet for første gang nominert til Eksportprisen, som GIEK, Eksportkreditt og Innovasjon Norge står bak.

Men hvordan er det å være så avhengig av utlandet, i disse dager med stadig spredning av coronaviruset? Hjetland forteller at viruset hittil ikke har hatt noen effekt på etterspørselen.

– Vi har ikke merket noe fra kundene foreløpig. All omsetningen vår er i dollar, dermed tjener vi mer når kronen svekker seg. Men det kan vi ikke forholde oss til. Noen av våre ansatte skulle deltatt på en konferanse i neste uke, og jeg skulle reist til California, men helsen må komme først, sier hun.

Highsoft Står bak Highcharts, et diagramverktøy for dynamiske og interaktive grafer og diagram på Internett. Ble startet av Torstein Hønsi, og lanserte sitt første produkt i 2009. Holder til i Vik i Sogn, og har 34 ansatte.

Ingen eksterne investorer

Gründer Torstein Hønsi og konen eier 95 prosent av aksjene i Highsoft. De resterende eier Hjetland og hennes ektemann. Hun har vært med i selskapet siden desember 2010, og hadde i utgangspunktet bare planer om å bli i tre år.

– Men her sitter jeg fortsatt. Jeg fikk frie tøyler til å utvikle, og til å ansatte folk, sier hun.

– Vi har ikke fått inn eksterne investorer, vi hadde ikke behov ettersom kundene våre har finansiert alt. Vi hadde kontantstrøm helt fra begynnelsen, og har vært heldige, fortsetter Highsoft-sjefen.

Omsetningen har steget hvert år, men veksten har flatet noe ut de seneste årene. Derfor jobber selskapet nå med å finne ut hvordan det kan vokse både hos eksisterende kunder, og ved å få inn nye.

Eksportprisen 2020

Prisen har som formål å hedre norske eksportører som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom markeder ute.

Selve prisen deles ut på Eksportkonferansen 26. mars 2020.

Juryen består av Alexandra Bech Gjørv (leder), Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Jan Christian Vestre.

Juryen skal vektlegge ett eller flere av følgende elementer: Eksportandel, lønnsomhet (stamina over tid), innovasjon av produkt og/eller marked samt verdiskaping i Norge.

– Vi skal vokse videre, men vi har ikke et tallfestet mål. Men ja takk, jeg tar gjerne en vekst på 30 prosent, sier Hjetland.

– Hvordan er det å drive en teknologibedrift fra et lite sted på Vestlandet?

– Teamet vårt er helt avgjørende. Det er på cirka 30 personer, og jeg lærer noe av dem hver dag. Det å lede en bedrift som dette er både utfordrende og spennende, mener Hjetland.