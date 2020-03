Analytiker: Netflix kan tape stort på corona

Needham-analytiker Laura Martin gjentar sin «underperform» anbefalingen på Netflix, ifølge Yahoo Finance. Hun argumenterer for at markedet overdriver at Netflix er isolert fra coronaviruset, ettersom det kan føre til at Netflix mister internasjonale abonnementer.

«Netflix tar betalt en fast pris på mellom 9 og 16 dollar i måneden i USA, uavhengig av hvor mange timer som blir sett. Flere timer sett av eksisterende abonnenter, genererer ikke mer inntekter», sier Martin.

Samtidig forklarer Martin at Netflix er et luksusgode som ikke vil tjene på at økonomien i verden går dårlig.

Analytikeren peker på at Italia har satt hele landet i karantene, at arbeidstakere ikke får betalt og befolkningen må prioritere andre ting enn luksusgoder.

Et potensielt inntektsfall vil slå hardt ut på bunnlinjen til Netflix, siden store deler av kostnadene er faste. Hun ser faresignaler i selskapet, ettersom kostnadene forventes å øke i år, mens inntektene ikke nødvendigvis vil stige som følge av coronaviruset.

Tirsdag stiger aksjen 3,4 prosent til 358,1 dollar. Hittil i år har aksjen steget 10,6 prosent, mens den har klatret 22,1 prosent de siste tre månedene.